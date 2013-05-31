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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фабрис Эре
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 сент. 1979 (41) год
Рост
184
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
31.05.2013
31 мая 2013
пт
22:00
Бордо
3 : 2
Эвиан
31.05.2013
31 мая 2013
пт
22:00
был в запасе
Франция. Кубок, Финал
Бордо
3
Эвиан
2
был в запасе