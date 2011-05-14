Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Косово
Мальта
Нидерланды
Китай
Франция
Португалия
Ливерпуль
Реал
Зенит
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Фиорентина
Спартак
Айнтрахт
Шальке-04
Бавария
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Вилфрид Сану
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
16 марта 1984 (37) лет
Рост
165
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Шальке-04
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2
Шальке-04
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Кельн
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0
Кельн
2
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур