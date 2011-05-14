Вилфрид Сану
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
16 марта 1984 (37) лет
Рост
165
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Кельн
2 : 1
Шальке-04
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2
Шальке-04
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 2
Кельн
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0
Кельн
2
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур