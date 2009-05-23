Матиас Шерц
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 нояб. 1971 (49) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Бохум
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Бохум
1
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Гамбург
0 : 1
Кельн
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
0
Кельн
1
был в запасе
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
Кельн
1 : 2
Герта
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1
Герта
2
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Кельн
0 : 2
Байер
78'
78'
78'
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
0
Байер
2
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
Кельн
1 : 3
Хоффенхайм
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1
Хоффенхайм
3
был в запасе