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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Теннис
Олимпиада
Неманья Вучичевич
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
11 авг. 1979 (41) год
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
Селтик
2 : 0
Хапоэль
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Селтик
2
Хапоэль
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Рапид
0 : 3
Хапоэль
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рапид
0
Хапоэль
3
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Хапоэль
5 : 1
Рапид
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
5
Рапид
1
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Гамбург
4 : 2
Хапоэль
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гамбург
4
Хапоэль
2
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Хапоэль
2 : 1
Селтик
75'
75'
75'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
75'
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
2
Селтик
1
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур