Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Косово
Мальта
Нидерланды
Китай
Франция
Португалия
Ливерпуль
Реал
Зенит
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Фиорентина
Спартак
Айнтрахт
Шальке-04
Бавария
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марвин Матип
№34
Защитник
Подписаться
Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 сент. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
Падерборн
2 : 1
Ингольштадт
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала