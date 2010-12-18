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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Фарид Мондрагон
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
21 июня 1971 (49) лет
Рост
192
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Шальке-04
3 : 0
Кельн
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
3
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:30
Байер
3 : 2
Кельн
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
3
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:30
Штутгарт
0 : 1
Кельн
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0
Кельн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
Фрайбург
3 : 2
Кельн
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
21:30
Кельн
1 : 1
Хоффенхайм
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
27'
27'
27'
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
Кельн
1 : 0
Санкт-Паули
90'
90'
90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
Вердер
4 : 2
Кельн
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
4
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Кайзерслаутерн
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
1
Кайзерслаутерн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур