Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Мальта
Косово
Нидерланды
Кения
Китай
Сербия
Ливерпуль
Реал
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Фиорентина
Спартак
Айнтрахт
Эйбар
Краснодар
Шальке-04
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Родригу Алвим
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 нояб. 1983 (37) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Гамбург
1 : 3
Вольфсбург
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1
Вольфсбург
3
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 0
Бохум
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
2
Бохум
0
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Вольфсбург
2 : 1
Ганновер-96
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Вольфсбург
4 : 1
Штутгарт
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
4
Штутгарт
1
был в запасе