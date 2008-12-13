Андреас Ленгсфельд
№27
Вратарь
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 мая 1986 (34) года
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
Бохум
1 : 2
Кельн
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1
Кельн
2
был в запасе