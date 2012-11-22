Даниель Фернандеш
№25
Вратарь
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Команда
Твенте
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 сент. 1983 (37) лет
Рост
195
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Ганновер-96
0 : 0
Твенте
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ганновер-96
0
Твенте
0
был в запасе