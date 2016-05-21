Фелипе Сантана
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
17 марта 1986 (35) лет
Рост
194
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Урал
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Урал
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Динамо
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Мордовия
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 19:30
Зенит
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
Анжи
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
27'
27'
27'
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Ростов
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
1
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:30
Спартак
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
2
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Амкар
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 19:30
ЦСКА
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.03.2016 19 марта 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур