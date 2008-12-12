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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Байрам Садриджай
№34
Нападающий
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Команда
Гражданство
Косово
Дата рождения
10 авг. 1986 (34) года
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
12.12.2008
12 дек. 2008
пт
22:30
Боруссия
2 : 1
Боруссия
12.12.2008
12 дек. 2008
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
2
Боруссия
1
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
0
Вольфсбург
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур