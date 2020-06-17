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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Марсель Шмельцер
№29
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 янв. 1988 (33) года
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
Боруссия
0 : 2
Майнц
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
минуты: 54' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
0
Майнц
2
минуты: 54' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
Фортуна
0 : 1
Боруссия
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фортуна
0
Боруссия
1
был в запасе
06.06.2020
06 июня 2020
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Герта
06.06.2020
06 июня 2020
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия
1
Герта
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
Падерборн
1 : 6
Боруссия
89'
89'
89'
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
89'
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1
Боруссия
6
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия
0
Бавария
1
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0
Боруссия
2
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Боруссия
1 : 2
Боруссия
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Боруссия
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
1
Фрайбург
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
0
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
4
Боруссия
3
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
5
Унион
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Герта
1 : 2
Боруссия
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
1
Боруссия
2
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
Боруссия
3 : 3
Падерборн
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
3
Падерборн
3
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
2
Боруссия
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2
Боруссия
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Байер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия
4
Байер
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Унион
3 : 1
Боруссия
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
3
Боруссия
1
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1
Боруссия
3
был в запасе
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