Тильо Версик
№23
Нападающий
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Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 нояб. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Арминия
0
Вольфсбург
3
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
0
Айнтрахт
0
был в запасе