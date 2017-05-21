Берат Садик
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
14 сент. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
3
был в запасе
17.05.2017 17 мая 2017 ср 15:00
Томь
0 : 2
Крылья Советов
17.05.2017 17 мая 2017 ср 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Томь
0
Крылья Советов
2
был в запасе
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:00
Крылья Советов
1 : 3
Зенит
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
1
Зенит
3
был в запасе
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
Арсенал
2 : 0
Крылья Советов
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2
Крылья Советов
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Анжи
1 : 3
Крылья Советов
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
1
Крылья Советов
3
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
2
Амкар
2
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:30
ЦСКА
2 : 1
Крылья Советов
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Крылья Советов
1
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0
Ростов
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
11.03.2017 11 марта 2017 сб 11:30
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2017 11 марта 2017 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
1
Крылья Советов
0
был в запасе
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
3
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
4 : 0
Спартак
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
4
Спартак
0
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 0
Томь
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
3
Томь
0
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
Зенит
3 : 1
Крылья Советов
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3
Крылья Советов
1
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 16:00
Крылья Советов
2 : 2
Урал
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 16:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
2
Урал
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур