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Олимпиада
Леннарт Хартманн
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 апр. 1991 (30) лет
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:30
Хоффенхайм
5 : 1
Герта
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
5
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:30
Герта
0 : 4
Фрайбург
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
0
Фрайбург
4
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
16:30
Герта
2 : 3
Вердер
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
2
Вердер
3
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1
Герта
0
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
2
Герта
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
Герта
1 : 0
Ганновер-96
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
1
Ганновер-96
0
был в запасе