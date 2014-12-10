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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кака (Клаудиано Да Силва)
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 мая 1981 (39) лет
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2011/2012
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
Аякс
4 : 0
АПОЭЛ
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Аякс
4
АПОЭЛ
0
был в запасе
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
АПОЭЛ
0 : 1
ПСЖ
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
0
ПСЖ
1
был в запасе
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
АПОЭЛ
1 : 1
Аякс
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АПОЭЛ
1
Аякс
1
был в запасе
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
Барселона
1 : 0
АПОЭЛ
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Барселона
1
АПОЭЛ
0
был в запасе