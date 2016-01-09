Джозе Бакстер
№8
Нападающий
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Команда
Олдхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 февр. 1992 (29) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе