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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джозе Бакстер
№8
Нападающий
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Команда
Олдхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 февр. 1992 (29) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2010/2011
2008/2009
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе