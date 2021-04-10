Лиам Купер
№6
Защитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 авг. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
Манчестер Сити
-:-
Лидс
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
-
Лидс
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
42'
42'
42'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
42'
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Лидс
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Челси
3 : 1
Лидс
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Эвертон
0 : 1
Лидс
90'
90'
90'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
86'
86'
86'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:00
Кристал Пэлас
4 : 1
Лидс
49'
49'
49'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
4
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 23:00
Лидс
1 : 4
Лестер Сити
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур