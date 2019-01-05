Джон Уэлш
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Престон
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 янв. 1984 (37) лет
Рост
170
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Гримсби Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
1
Гримсби Таун
0
был в запасе