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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джон Уэлш
№19
Полузащитник
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Команда
Престон
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 янв. 1984 (37) лет
Рост
170
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Гримсби Таун
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
1
Гримсби Таун
0
был в запасе