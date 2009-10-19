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Олимпиада
Петер Халмоши
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
25 сент. 1979 (41) год
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
19.10.2009
19 окт. 2009
пн
22:00
Фулхэм
2 : 0
Халл Сити
19.10.2009
19 окт. 2009
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2
Халл Сити
0
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
Халл Сити
2 : 1
Уиган Атлетик
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Халл Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
Сандерленд
4 : 1
Халл Сити
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Сандерленд
4
Халл Сити
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Халл Сити
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1
Халл Сити
1
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Халл Сити
1 : 0
Болтон
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
1
Болтон
0
был в запасе
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
21:45
Халл Сити
1 : 5
Тоттенхэм
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
5
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
14:45
Челси
2 : 1
Халл Сити
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2
Халл Сити
1
был в запасе