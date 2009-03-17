Райан Франс
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 дек. 1980 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2009 17 марта 2009 вт 22:45
Арсенал
2 : 1
Халл Сити
78'
78'
78'
17.03.2009 17 марта 2009 вт 22:45
минуты: 76' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Арсенал
2
Халл Сити
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
Халл Сити
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе