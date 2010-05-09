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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Мэтт Дьюк
№12
Вратарь
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Команда
Нортгемптон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 июля 1977 (43) года
Рост
196
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Халл Сити
0 : 0
Ливерпуль
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
03.05.2010
03 мая 2010
пн
15:30
Уиган Атлетик
2 : 2
Халл Сити
03.05.2010
03 мая 2010
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Халл Сити
0 : 1
Сандерленд
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
21:45
Халл Сити
0 : 2
Астон Вилла
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Халл Сити
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Бирмингем Сити
0
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Бернли
4
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Сток Сити
2 : 0
Халл Сити
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2
Халл Сити
0
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Халл Сити
2 : 0
Фулхэм
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Халл Сити
2
Фулхэм
0
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:30
Халл Сити
1 : 2
Арсенал
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
1
Арсенал
2
был в запасе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Эвертон
5 : 1
Халл Сити
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
5
Халл Сити
1
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
был в запасе
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
23:00
Блэкберн
1 : 0
Халл Сити
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1
Халл Сити
0
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Манчестер Сити
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
02.02.2010
02 февр. 2010
вт
22:45
Халл Сити
1 : 1
Челси
02.02.2010
02 февр. 2010
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
1
Челси
1
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
Халл Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Халл Сити
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
4
Халл Сити
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Халл Сити
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Халл Сити
0
был в запасе
29.12.2009
29 дек. 2009
вт
23:00
Болтон
2 : 2
Халл Сити
29.12.2009
29 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
2
Халл Сити
2
был в запасе
27.12.2009
27 дек. 2009
вс
19:00
Халл Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.12.2009
27 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
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