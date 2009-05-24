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Олимпиада
Брайан Хьюз
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 июня 1976 (44) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Болтон
1 : 1
Халл Сити
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Болтон
1
Халл Сити
1
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Халл Сити
1 : 2
Сток Сити
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
1
Сток Сити
2
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Халл Сити
1 : 3
Ливерпуль
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Ливерпуль
3
был в запасе
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
Фулхэм
0 : 1
Халл Сити
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0
Халл Сити
1
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Челси
0 : 0
Халл Сити
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
0
Халл Сити
0
был в запасе
30.12.2008
30 дек. 2008
вт
23:00
Халл Сити
0 : 1
Астон Вилла
30.12.2008
30 дек. 2008
вт
23:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Халл Сити
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
5
Халл Сити
1
был в запасе