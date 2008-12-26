Дин Уиндасс
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 апр. 1969 (52) года
Рост
178
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Халл Сити
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
5
Халл Сити
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 2
Халл Сити
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Халл Сити
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Мидлсбро
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
2
Мидлсбро
1
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 18:00
Сток Сити
1 : 1
Халл Сити
45'
45'
45'
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Сток Сити
1
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Портсмут
2 : 2
Халл Сити
86'
86'
86'
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
2
Халл Сити
2
был в запасе