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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Дин Уиндасс
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 апр. 1969 (52) года
Рост
178
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Халл Сити
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
5
Халл Сити
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Халл Сити
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Халл Сити
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Мидлсбро
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
2
Мидлсбро
1
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Халл Сити
45'
45'
45'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Сток Сити
1
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Портсмут
2 : 2
Халл Сити
86'
86'
86'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
2
Халл Сити
2
был в запасе