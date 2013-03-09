Рори Делап
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
6 июля 1976 (44) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
Манчестер Сити
5 : 0
Барнсли
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
5
Барнсли
0
был в запасе