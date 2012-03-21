Салиф Диао
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
10 февр. 1977 (44) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:45
Тоттенхэм
1 : 1
Сток Сити
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 26'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Тоттенхэм
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 26' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Челси
1 : 0
Сток Сити
13'
13'
13'
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 50'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 50' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Норвич Сити
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1
Норвич Сити
0
был в запасе
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
Сток Сити
0 : 1
Сандерленд
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
0
Сандерленд
1
был в запасе
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
Блэкберн
1 : 2
Сток Сити
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Блэкберн
1
Сток Сити
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
был в запасе
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 22:45
Сток Сити
0 : 0
Астон Вилла
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сток Сити
0
Астон Вилла
0
был в запасе
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 18:00
Болтон
5 : 0
Сток Сити
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Болтон
5
Сток Сити
0
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 15:30
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 15:30
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
3
Сток Сити
1
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Фулхэм
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Сток Сити
2
Фулхэм
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 15:30
Сток Сити
0 : 0
Челси
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сток Сити
0
Челси
0
был в запасе