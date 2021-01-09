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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Райан Шоукросс
№17
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 окт. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Сток Сити
0 : 4
Лестер Сити
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
0
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала