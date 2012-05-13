Рикардо Фуллер
№19
Нападающий
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
31 окт. 1979 (41) год
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Сток Сити
2 : 2
Болтон
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 52'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
2
Болтон
2
минуты: 1' - 52' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Сток Сити
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
01.05.2012 01 мая 2012 вт 21:45
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
01.05.2012 01 мая 2012 вт 21:45
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сток Сити
1
Эвертон
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Сток Сити
1 : 1
Арсенал
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сток Сити
1
Арсенал
1
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Сток Сити
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Сток Сити
0
был в запасе
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 19:30
Астон Вилла
1 : 1
Сток Сити
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 19:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Сток Сити
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 19:30
Сток Сити
2 : 1
Вулверхэмптон
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
2
Вулверхэмптон
1
был в запасе
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Сток Сити
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
2
Сток Сити
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Челси
1 : 0
Сток Сити
24'
24'
24'
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Норвич Сити
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1
Норвич Сити
0
был в запасе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 18:00
Сток Сити
2 : 0
Суонси
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
2
Суонси
0
был в запасе
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
Фулхэм
2 : 1
Сток Сити
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
2
Сток Сити
1
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
Сток Сити
0 : 1
Сандерленд
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 40' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
0
Сандерленд
1
минуты: 40' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:59
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сток Сити
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:59
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сток Сити
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Сток Сити
1 : 2
Вест Бромвич
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Сток Сити
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сток Сити
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
72'
72'
72'
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Сток Сити
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1
Сток Сити
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 19:00
Сток Сити
2 : 1
Тоттенхэм
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сток Сити
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 18:00
Эвертон
0 : 1
Сток Сити
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Эвертон
0
Сток Сити
1
был в запасе