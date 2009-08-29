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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Ричард Крессуэлл
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 сент. 1977 (43) года
Рост
183
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
Сток Сити
1 : 0
Сандерленд
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сток Сити
1
Сандерленд
0
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Сток Сити
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бирмингем Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
22:00
Ливерпуль
4 : 0
Сток Сити
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
22:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
4
Сток Сити
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
Сток Сити
2 : 0
Бернли
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сток Сити
2
Бернли
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур