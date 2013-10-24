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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лиам Лоуренс
№11
Полузащитник
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
14 дек. 1981 (39) лет
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
ПАОК
3 : 2
Маккаби
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
3
Маккаби
2
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
ПАОК
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
1
ПАОК
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур