Лиам Лоуренс
№11
Полузащитник
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
14 дек. 1981 (39) лет
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
ПАОК
3 : 2
Маккаби
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
3
Маккаби
2
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
ПАОК
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
1
ПАОК
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур