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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Леон Корт
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 сент. 1979 (41) год
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
01.05.2010
01 мая 2010
сб
14:45
Бирмингем Сити
2 : 1
Бернли
01.05.2010
01 мая 2010
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бирмингем Сити
2
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
Бернли
0 : 4
Ливерпуль
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Сандерленд
2 : 1
Бернли
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
2
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Бернли
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
Бернли
1 : 6
Манчестер Сити
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
6
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
14:00
Бернли
0 : 1
Блэкберн
28.03.2010
28 марта 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Бернли
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Вулверхэмптон
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
10.03.2010
10 марта 2010
ср
22:45
Бернли
1 : 1
Сток Сити
10.03.2010
10 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
Арсенал
3 : 1
Бернли
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
3
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Астон Вилла
5 : 2
Бернли
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
5
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
23:00
Фулхэм
3 : 0
Бернли
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
23:00
минуты: 1' - 31'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
3
Бернли
0
минуты: 1' - 31' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
2 : 1
Вест Хэм
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Бернли
1 : 2
Челси
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бернли
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Сток Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Сток Сити
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1
Сток Сити
0
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
Арсенал
2 : 0
Сток Сити
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
2
Сток Сити
0
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:30
Халл Сити
2 : 1
Сток Сити
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2
Сток Сити
1
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Сток Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сток Сити
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
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