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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефано Окака-Чука
№33
Нападающий
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 авг. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига наций. лига а
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
64'
64'
64'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
64'
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
Фиорентина
3 : 2
Удинезе
43', 86'
43', 86'
43', 86'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
43', 86'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Удинезе
3 : 2
Парма
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Специя
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 1 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Верона
1 : 0
Удинезе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур