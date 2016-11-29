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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Франческо Больцони
№19
Полузащитник
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Команда
Новара
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 мая 1989 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
20:00
Кьево
3 : 0
Новара
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3
Новара
0
был в запасе