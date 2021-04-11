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Олимпиада
Давиде Сантон
№18
Защитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 янв. 1991 (30) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
был в запасе
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
21:45
Рома
5 : 2
Беневенто
65'
65'
65'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5
Беневенто
2
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
21:45
Рома
2 : 2
Ювентус
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 2 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
Верона
3 : 0
Рома
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
был в запасе