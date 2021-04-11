Давиде Сантон
№18
Защитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 янв. 1991 (30) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
был в запасе
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:45
Рома
5 : 2
Беневенто
65'
65'
65'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5
Беневенто
2
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 4 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 21:45
Рома
2 : 2
Ювентус
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 2 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 21:45
Верона
3 : 0
Рома
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
был в запасе