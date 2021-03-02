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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ларс Штиндль
№13
Нападающий
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 авг. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
Боруссия
0 : 1
Боруссия
32'
32'
32'
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
минуты: 1' - 76'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Боруссия
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 76' / Германия. Кубок, 1/4 финала
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:45
Штутгарт
1 : 2
Боруссия
77'
77'
77'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 84'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 84' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
Эльверсберг
0 : 5
Боруссия
36'
36'
36'
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
36'
минуты: 1' - 64'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0
Боруссия
5
минуты: 1' - 64' / Германия. Кубок, 1/16 финала