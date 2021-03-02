Ларс Штиндль
№13
Нападающий
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 авг. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Боруссия
0 : 1
Боруссия
32'
32'
32'
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 76'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Боруссия
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 76' / Германия. Кубок, 1/4 финала
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:45
Штутгарт
1 : 2
Боруссия
77'
77'
77'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 84'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 84' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Эльверсберг
0 : 5
Боруссия
36'
36'
36'
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
36'
минуты: 1' - 64'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0
Боруссия
5
минуты: 1' - 64' / Германия. Кубок, 1/16 финала