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Евро-2020
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Олимпиада
Тимо Штаффелд
№17
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 февр. 1984 (37) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Карлсруэ
4 : 0
Герта
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
4
Герта
0
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Карлсруэ
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1
Карлсруэ
3
был в запасе
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Карлсруэ
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
4
Карлсруэ
0
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Бавария
1 : 0
Карлсруэ
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
1
Карлсруэ
0
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
Карлсруэ
3 : 2
Гамбург
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Карлсруэ
3
Гамбург
2
был в запасе