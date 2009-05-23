Тимо Штаффелд
№17
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 февр. 1984 (37) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Карлсруэ
4 : 0
Герта
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
4
Герта
0
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Вердер
1 : 3
Карлсруэ
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1
Карлсруэ
3
был в запасе
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
был в запасе
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Карлсруэ
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
4
Карлсруэ
0
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
Бавария
1 : 0
Карлсруэ
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
1
Карлсруэ
0
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 17:30
Карлсруэ
3 : 2
Гамбург
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Карлсруэ
3
Гамбург
2
был в запасе