Золтан Гера
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
22 апр. 1979 (41) год
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.07.2016 20 июля 2016 ср 20:30
Ференцварош
1(1) : 1(3)
Партизани
14'
53'
14'
53'
14'
53'
20.07.2016 20 июля 2016 ср 20:30
14'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Ференцварош
1(1)
Партизани
1(3)
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд