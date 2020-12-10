Лерой Фер
№8
Полузащитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 янв. 1990 (31) год
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Вольфсберг
1 : 0
Фейеноорд
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вольфсберг
1
Фейеноорд
0
был в запасе