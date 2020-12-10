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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лерой Фер
№8
Полузащитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 янв. 1990 (31) год
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2012/2013
2011/2012
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Вольфсберг
1 : 0
Фейеноорд
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вольфсберг
1
Фейеноорд
0
был в запасе