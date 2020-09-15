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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рон Влаар
№12
Защитник
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
16 февр. 1985 (36) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
15.09.2020
15 сент. 2020
вт
20:00
Динамо
2 : 0
АЗ Алкмаар
15.09.2020
15 сент. 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Динамо
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд