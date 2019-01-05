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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джонатан Гроундс
№29
Защитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 февр. 1988 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2009/2010
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Болтон
5 : 2
Уолсолл
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
5
Уолсолл
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала