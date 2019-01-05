Джонатан Гроундс
№29
Защитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 февр. 1988 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Болтон
5 : 2
Уолсолл
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
5
Уолсолл
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала