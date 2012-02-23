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Материалы
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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Теннис
Олимпиада
Ивица Илиев
№77
Полузащитник
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Команда
Висла
Гражданство
Сербия
Дата рождения
27 окт. 1979 (41) год
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
Стандард
0 : 0
Висла
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Стандард
0
Висла
0
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
Висла
1 : 1
Стандард
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Висла
1
Стандард
1
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала