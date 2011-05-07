Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Косово
Мальта
Нидерланды
Сербия
Ирландия
Франция
Ливерпуль
Реал
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Фиорентина
Зенит
Айнтрахт
Спартак
Шальке-04
Краснодар
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Флориан Фромловиц
№25
Вратарь
Подписаться
Команда
Вехен
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 июля 1986 (34) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
Штутгарт
2 : 1
Ганновер-96
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Ганновер-96
1
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
1
был в запасе
21.04.2011
21 апр. 2011
чт
21:30
Фрайбург
1 : 3
Ганновер-96
21.04.2011
21 апр. 2011
чт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1
Ганновер-96
3
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
Гамбург
0 : 0
Ганновер-96
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
0
Ганновер-96
0
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 0
Майнц
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
2
Майнц
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
16:30
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия
4
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Хоффенхайм
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:30
Кельн
4 : 0
Ганновер-96
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:30
минуты: 52' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
4
Ганновер-96
0
минуты: 52' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 1
Бавария
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
3
Бавария
1
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Ганновер-96
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0
Ганновер-96
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 0
Кайзерслаутерн
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
3
Кайзерслаутерн
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:30
Вердер
1 : 1
Ганновер-96
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
1
Ганновер-96
1
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 0
Вольфсбург
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1
Вольфсбург
0
был в запасе
28.01.2011
28 янв. 2011
пт
22:30
Байер
2 : 0
Ганновер-96
28.01.2011
28 янв. 2011
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
2
Ганновер-96
0
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:30
Айнтрахт
0 : 3
Ганновер-96
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0
Ганновер-96
3
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Нюрнберг
3 : 1
Ганновер-96
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
10.12.2010
10 дек. 2010
пт
22:30
Ганновер-96
2 : 1
Штутгарт
10.12.2010
10 дек. 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Ганновер-96
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 0
Фрайбург
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
3
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
Показать все игры