Флориан Фромловиц
№25
Вратарь
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Команда
Вехен
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 июля 1986 (34) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
Штутгарт
2 : 1
Ганновер-96
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Ганновер-96
1
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
1
был в запасе
21.04.2011 21 апр. 2011 чт 21:30
Фрайбург
1 : 3
Ганновер-96
21.04.2011 21 апр. 2011 чт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1
Ганновер-96
3
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 16:30
Гамбург
0 : 0
Ганновер-96
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
0
Ганновер-96
0
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 0
Майнц
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
2
Майнц
0
был в запасе
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 16:30
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия
4
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 0
Хоффенхайм
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
11.03.2011 11 марта 2011 пт 22:30
Кельн
4 : 0
Ганновер-96
11.03.2011 11 марта 2011 пт 22:30
минуты: 52' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
4
Ганновер-96
0
минуты: 52' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 1
Бавария
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
3
Бавария
1
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Ганновер-96
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0
Ганновер-96
1
был в запасе
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 0
Кайзерслаутерн
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
3
Кайзерслаутерн
0
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:30
Вердер
1 : 1
Ганновер-96
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
1
Ганновер-96
1
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 0
Вольфсбург
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1
Вольфсбург
0
был в запасе
28.01.2011 28 янв. 2011 пт 22:30
Байер
2 : 0
Ганновер-96
28.01.2011 28 янв. 2011 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
2
Ганновер-96
0
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:30
Айнтрахт
0 : 3
Ганновер-96
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0
Ганновер-96
3
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 17:30
Нюрнберг
3 : 1
Ганновер-96
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
10.12.2010 10 дек. 2010 пт 22:30
Ганновер-96
2 : 1
Штутгарт
10.12.2010 10 дек. 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Ганновер-96
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 0
Фрайбург
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
3
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур