Шэйлум Логан
№2
Защитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 янв. 1988 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Абердин
0
Риека
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
Абердин
5 : 0
Чихура
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Абердин
5
Чихура
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:45
Чихура
1 : 1
Абердин
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Чихура
1
Абердин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:00
РоПС
1 : 2
Абердин
88'
88'
88'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
РоПС
1
Абердин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Абердин
2 : 1
РоПС
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Абердин
2
РоПС
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд