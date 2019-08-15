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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Шэйлум Логан
№2
Защитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 янв. 1988 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Абердин
0
Риека
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:45
Абердин
5 : 0
Чихура
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Абердин
5
Чихура
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:45
Чихура
1 : 1
Абердин
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Чихура
1
Абердин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:00
РоПС
1 : 2
Абердин
88'
88'
88'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
РоПС
1
Абердин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Абердин
2 : 1
РоПС
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Абердин
2
РоПС
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд