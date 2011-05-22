Завон Хайнс
№20
Нападающий
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Команда
Брэдфорд Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 дек. 1988 (32) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
Вест Хэм
0 : 3
Сандерленд
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 54'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Хэм
0
Сандерленд
3
минуты: 1' - 54' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вест Хэм
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Уиган Атлетик
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Блэкберн
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Хэм
1
Блэкберн
1
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Астон Вилла
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
2
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 15:45
Тоттенхэм
0 : 0
Вест Хэм
19.03.2011 19 марта 2011 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Сток Сити
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Сток Сити
0
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 16:30
Вест Хэм
3 : 1
Ливерпуль
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
3
Ливерпуль
1
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Вест Хэм
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
3
Вест Хэм
3
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Хэм
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
5 : 0
Вест Хэм
80'
80'
80'
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
5
Вест Хэм
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 0
Вулверхэмптон
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Хэм
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 20:30
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 20:30
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Сити
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
3
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Сандерленд
1 : 0
Вест Хэм
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 1
Уиган Атлетик
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе