Мартин Хансен
№35
Вратарь
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Дания
Дата рождения
15 июня 1990 (30) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Аполлон
1 : 0
Базель
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Аполлон
1
Базель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
Базель
3 : 2
Аполлон
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Базель
3
Аполлон
2
был в запасе
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Базель
1 : 0
Витесс
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Базель
1
Витесс
0
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
Витесс
0 : 1
Базель
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Витесс
0
Базель
1
был в запасе