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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стивен Дарби
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 окт. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2010/2011
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
1
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе