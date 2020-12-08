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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адам Богдан
№1
Вратарь
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
27 сент. 1987 (33) года
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
08.12.2020
08 дек. 2020
вт
23:00
Динамо
1 : 0
Ференцварош
08.12.2020
08 дек. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Ференцварош
0
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
23:00
Ференцварош
2 : 2
Динамо
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
2
Динамо
2
был в запасе