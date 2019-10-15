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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Алан Джадж
№31
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
11 нояб. 1988 (32) года
Рост
169
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. кубок
Сезон:
2019
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Швейцария
2 : 0
Ирландия
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Швейцария
2
Ирландия
0
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
16:00
Грузия
0 : 0
Ирландия
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Грузия
0
Ирландия
0
был в запасе
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Ирландия
1 : 1
Швейцария
90'
90'
90'
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
минуты: 58' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Ирландия
1
Швейцария
1
минуты: 58' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур