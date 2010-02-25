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Баскетбол
Материалы
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Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уэсли Сонк
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 авг. 1978 (42) года
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
Валенсия
3 : 0
Брюгге
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 91'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Валенсия
3
Брюгге
0
минуты: 1' - 91' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
Брюгге
1 : 0
Валенсия
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
1
Валенсия
0
был в запасе