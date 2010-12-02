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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стейн Стейнен
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 апр. 1981 (40) лет
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2010/2011
2009/2010
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
23:05
ПАОК
1 : 1
Брюгге
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Брюгге
1 : 1
ПАОК
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
ПАОК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур